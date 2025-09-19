Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Brigitte Macron e le prove che è donna (venerdì 19 settembre)

Foto: Il Tempo

19 settembre 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 19 settembre. Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare a un tribunale statunitense la documentazione contenente prove fotografiche e scientifiche che dimostrano che la «première dame» è una donna. La documentazione verrà presentata nel quadro di una causa per diffamazione intentata contro l'influencer di destra Candace Owens, dopo che quest’ultima ha esternato la sua opinione secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata maschio.