Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: De Luca boccia Fico in Campania (mercoledì 3 settembre)

03 settembre 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 3 settembre. L’estate delle “porte girevoli” nel centrosinistra: in Puglia, Elly Schlein annuncia il ritiro di Michele Emiliano e rilancia Antonio Decaro come candidato più competitivo per le prossime elezioni regionali. In Campania, però, il governatore De Luca frena sull’accordo con i dem e scaglia bordate contro Roberto Fico, il candidato pentastellato promosso da M5S e Pd.