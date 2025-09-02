Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: il flop della Flotilla per Gaza (martedì 2 settembre)
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 2 settembre. Prima l’annuncio di retromarcia e poi la ripartenza in tarda serata. La Global Sumud Flotilla rientra al porto di Barcellona per il maltempo, dove resta ferma per diverse ore. Gli organizzatori della flotta, salpata domenica, parlano di decisione legata al mare grosso. Più di qualcuno, considerando l’ampia prevedibilità del meteo, dovuta alle nuove tecnologie, ritiene come la paventata decisione di fare un passo indietro, sia legata a possibili tempeste, ma ai timori dell’equipaggio dopo la chiara presa di posizione dell’esecutivo Netanyahu.