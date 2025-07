28 luglio 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 28 luglio. Acque agitate nel centrosinistra in vista delle elezioni Regionali. La segretaria del Pd, Elly Schlein, tenta il tutto per tutto per evitare il fuoco incrociato e, per tenere a bada Giuseppe Conte, addirittura arriva ad elogiare il lavoro svolto in Campania da Vincenzo De Luca.