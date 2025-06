Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: l'ayatollah Khamenei è sparito (domenica 22 giugno)

22 giugno 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 22 giugno. L’ayatollah batta un colpo. Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan hanno provato nei giorni scorsi a organizzare un incontro diretto a Istanbul tra funzionari di Usa e Iran mentre erano già in corso gli attacchi israeliani, ma il tentativo è fallito perché non ci si è riusciti a mettere in contatto con Ali Khamenei, che sarebbe ancora nascosto in un bunker alle porte di Teheran per evitare di essere ucciso da Israele.