26 maggio 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 26 maggio. Papa Leone XIV a San Giovanni in Laterano, la città di Roma saluta il suo Vescovo: "Per voi sono romano". Dopo il Regina Coeli il Santo Padre ha ricevuto l’omaggio della città dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri e preso "le chiavi" di San Giovanni in Laterano.