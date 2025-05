23 maggio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 23 maggio. La sentenza della Corte Costituzionale: i figli di madri lesbiche saranno riconosciuti da entrambe. Ma no all’inseminazione per le single. Vittoria per i genitori arcobaleno che ricorrono all’eterologa. La ministra Roccella: "Non è progresso".