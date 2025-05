20 maggio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 20 maggio. Due ore di colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Mosca parla per la prima volta di “compromesso”. Il tycoon: “Il Vaticano può essere la sede negoziale”.