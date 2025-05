Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Putin e Zelensky snobbano il summit (venerdì 16 maggio)

16 maggio 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 16 maggio. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non ci saranno. Ma l’incontro tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul ci sarà. Dopo una giornata di caos, annunci, smentite e accuse reciproche, i team negoziali si vedranno oggi per trattare sulla pace che verrà. Non sarà presente neppure il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.