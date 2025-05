Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump e il Papa americano (venerdì 9 maggio)

09 maggio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 9 maggio. «Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa». Donald Trump è il primo tra i grandi leader a commentare la notizia dell’elezione del nuovo pontefice. «È un grande onore - sottolinea in un post pubblicato su Truth - sapere che è il primo Papa americano. Che emozione per il nostro Paese». Nonostante le posizioni, talvolta, siano state divergenti, soprattutto sui migranti, Donald rivendica l’appartenenza dell’ultimo successore di Pietro. Non esclude, quindi, un ritorno a Roma, nei prossimi mesi, per salutare l’erede di Bergoglio.