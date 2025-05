Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: il trionfo di Farage (sabato 3 maggio)

03 maggio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 3 maggio. Svolta in Gran Bretagna, dove una tornata elettorale tra suppletive e consultazioni locali ha visto stravolgersi il tradizionale quadro bipartitico. Ad avanzare, infatti, è Reform Uk, formazione ribellista ed antieuropea guidata da Nigel Farage. La svolta pragmatica impressa dal premier laburista Keir Starmer, soprattutto sul tema migratorio, pare non aver creato riflessi positivi per lui sull’elettorato.