«Il governo ha stanziato tre miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette». La premier Giorgia Meloni lo annuncia dopo il via libera in Consiglio dei ministri in un video sui social mentre negli stessi minuti il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il titolare dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, tengono una conferenza stampa a Palazzo Chigi. In particolare, i 3 miliardi sono così suddivisi: 1,6 miliardi circa per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese.