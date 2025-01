18 gennaio 2025 a

a

a

La cerimonia di giuramento di Donald Trump sarà spostata all’interno del Congresso a causa dell’ondata di gelo che è attesa a Washington. Tradizionalmente la cerimonia si svolge sulla scalinata di Capitol Hill. La conferma è arrivata direttamente dal presidente eletto. «Non voglio vedere persone che stanno male o rimangono ferite, sono condizioni meteorologiche pericolose per le decine di migliaia di forze dell’ordine, di squadre di primo soccorso, e persino i cavalli, e le centinaia di migliaia di sostenitori che saranno fuori per molte ore il 20 gennaio», ha scritto su Truth Social, spiegando di aver ordinato che la cerimonia di svolga nella Rotonda del Campidoglio, come fece Ronald Reagan sempre a causa del grande freddo.