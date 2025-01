05 gennaio 2025 a

Mentre Joe Biden assegna medaglie prima dell’addio alla Casa Bianca, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe, Donald Trump si ritrova, ancora, al centro della polemica giudiziaria. Ultimi giorni della lunga transizione di due mesi per il passaggio di timone degli Stati Uniti. Per il presidente democratico il conferimento della più alta onorificenza civile americana quello della «Medaglia presidenziale della libertà» - è più un’affermazione simbolica di un’appartenza politica che, considerata la sonora sconfitta elettorale, va comunque «tramandata». Dunque Hollywood, Silicon Valley e icone della vecchia politica. Alla Casa Bianca per il riconoscimento, il cantante e attivista Bono, la leggenda del basket Magic Johnson, la sacerdotessa della moda Anna Wintour, gli attori Denzel Washington, il calciatore Lionel Messi, lo stilista Ralph Lauren. Premiati anche personalità impegnate come lo chef Josè Andrès, fondatore della ONG World Central Kitchen, il finanziere e filantropo George Soros e la democratica Hillary Clinton.