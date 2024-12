16 dicembre 2024 a

In linea con le parole del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che giovedì scorso ha dichiarato: «Non siamo in guerra, ma nemmeno in pace», la Svezia, ultimo Paese ad essere entrato a far parte dell’Alleanza Atlantica a marzo di quest’anno, si sta già organizzando di conseguenza. I leader svedesi infatti ritengono che lo scontro armato con la Russia sia imminente. Secondo quanto riporta il Nordic Times, l’Agenzia svedese per le emergenze civili avrebbe dato disposizioni a chiese e pompe funebri di mettere in sicurezza il terreno per poter seppellire un numero molto elevato di morti. In particolare, la chiesa di Svezia a Göteborg avrebbe ricevuto l’incarico di prepararsi alla possibilità di seppellire circa 30.000 soldati deceduti in un breve lasso di tempo, in caso di guerra o di una «grave catastrofe».