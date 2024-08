12 agosto 2024 a

a

a

Migliaia di reazioni negative piovute sulle pagine social della Disney dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Snow White, versione con attori in carne e ossa del classico dell'animazione Biancaneve e i sette nani del 1937. La marea di commenti inferociti nasce in primis dall'idea politically correct di assegnare la parte della protagonista – che dovrebbe essere una giovinetta tedesca dalla carnagione candida come la neve – a Rachel Zegler, attrice di origini portoricane. Ma non solo.