Giornate difficili per chi deve prendere un aereo a Fiumicino. Dal crowdstrike e il crash globale dei sistemi Microsoft che meno di una settimana fa hanno mandato in tilt gli aeroporti di mezzo mondo, all’eruzione dell’Etna in Sicilia che ha fatto chiudere lo scalo di Catania e, da ultimo, ieri il guasto tecnico al Capodichino di Napoli e, soprattutto, lo stop dell’hub di Francoforte, tra i più importanti del mondo. Il tutto nel periodo più caldo dell’anno per arrivi e partenze in una stagione da record per Roma Capitale. E intanto per andare a Parigi Mattarella ospita il portabandiera Tamberi.