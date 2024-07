11 luglio 2024 a

Al vertice Nato di Washington viene aumentata la spesa per la difesa e confermato il sostegno all’Ucraina, in guerra contro la Russia da oltre due anni. Il presidente Volodymyr Zelensky ottiene i caccia F-16, ma batte ancora cassa e vuole di più dall'Alleanza atlantica. Gli aerei da combattimento non gli bastano.