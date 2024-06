13 giugno 2024 a

La Commissione Ue ha annunciato dazi compensativi provvisori sulle batterie per veicoli elettrici prodotte in Cina per proteggere i produttori dell’Unione europea da concorrenza sleale. Pechino, però, non ci sta e minaccia contromisure. Si infiamma lo scontro per il mercato delle auto elettriche.