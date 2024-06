01 giugno 2024 a

Mentre in Italia si discute di presunta islamofobia, in Germania sei persone sono state accoltellate durante una manifestazione del movimento di estrema destra Pax Europa, nella città di Mannheim. Tra i feriti, un attivista noto per le sue posizioni anti-islamiche, Michael Stürzenberger, di 59 anni, che sarebbe stato l’obiettivo dell’attacco. L’attentatore è un afghano di 25 anni. «Le indagini chiariranno i retroscena di questo delitto. Se l’indagine rivelasse un movente islamista, sarebbe una rinnovata conferma del grande pericolo derivante dalla violenza islamista da cui avevamo messo in guardia», ha scritto su X il ministro dell'Interno, Nancy Faeser.