Il Pd fa, il Pd disfa. E se il Nazareno aveva voluto il Jobs act otto anni fa, è oggi la stessa direzione del Pd a impegnarsi – messa la maglia della Cgil – per abolirlo. Elly Schlein firma i referendum di Maurizio Landini. Orlando no. «Il Partito democratico ormai non esiste più, il Partito democratico riformista che avevamo conosciuto non c'è più. Spero che se ne accorgano i gruppi dirigenti. Sono certo che se ne accorgeranno gli elettori», il commento di Matteo Renzi.