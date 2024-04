27 aprile 2024 a

Per la prima volta un pontefice parteciperà al G7. Papa Francesco infatti sarà alla riunione fra i grandi della Terra nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale. In un video messaggio Giorgia Meloni annuncia la partecipazione di Bergoglio al vertice che si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno.