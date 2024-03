07 marzo 2024 a

Donald Trump ha battuto Nikki Haley in 14 su 15 Stati in palio nel Super Tuesday delle primarie. Lei si ritira dalla corsa e lascia la strada spianata all'ex presidente, che così è sempre più vicino alla candidatura per le presidenziali del 5 novembre. Nessun altro tra i repubblicani può ormai batterlo.