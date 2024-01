27 gennaio 2024 a

La partita perfetta di Jannik Sinner conduce alla fiera delle prime volte. Primo italiano in scena nell'ultimo atto degli Australian Open, prima finale in carriera in uno Slam per l'altoatesino, primo 'umano' capace di interrompere la striscia di 33 successi di fila a Melbourne di Novak Djokovic. Ora c’è l’ultimo ostacolo, quello della finale di domenica contro il russo numero 3 del mondo Daniil Medvedev, che ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev.