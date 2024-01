18 gennaio 2024 a

Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch diventata famosa per aver speronato una nostra motovedetta, è pronto a sbarcare in politica. Dopo alcuni mesi di riflessione il partito tedesco Die Linke gli offre un posto in lista in vista delle prossime elezioni Europee che si terranno a giugno.