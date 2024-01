17 gennaio 2024 a

a

a

Disastro per Elly Schlein, anche gli elettori non la vogliono candidata alle Europee. Il sondaggio Swg parla chiaro: il 72% di chi vota centrosinistra è contrario. Avvertimento anche da Stefano Bonaccini: «Si può presentare ma non come capolista in tutte le circoscrizioni»