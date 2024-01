10 gennaio 2024 a

a

a

La giustizia italiana fa acqua. Un’inchiesta de Le Iene fa riaprire il processo sulla strage di Erba con Rosa Bazzi e Olindo Romano condannati in via definitiva: in carcere da 17 anni. Dall’altra Chiara Ferragni, per il pandoro-gate è stata già messa alla sbarra prima del processo sul pandoro-gate: Matteo Salvini scende in campo in sua difesa. Solo i magistrati non pagano mai sostiene Costa: «Dovrebbero farlo come tutti quando sbagliano».