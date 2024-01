05 gennaio 2024 a

a

a

Nella conferenza di fine anno, posticipata a ieri, Meloni racconta la sua visione dell’Italia che sta guidando. Ma non manca la critica all’opposizione: «Finito il mondo in cui loro avevano più diritti degli altri». Affondo anche sulla Rai e sulle accuse di lottizzazione: «Stiamo solo riequilibrando. Occupavano il 70% dei ruoli». Poi risponde per oltre tre ore su tutti i temi: dall’economia col Patto di Stabilità e Mes, alla sicurezza, alle riforme costituzionali e al tema dei balneari.