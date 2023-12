21 dicembre 2023 a

Laura Boldrini vuole le “deputate” e scrive una lettera, con 136 firme in calce, indirizzata al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per chiedere anche a Montecitorio il rispetto del linguaggio di genere. La protesta arriva dopo quella al Senato, in cui c'è stata la richiesta di passare da senatore a "senatrice".