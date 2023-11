24 novembre 2023 a

«Expo non si deve comprare». A pochi giorni dal voto finale, il sindaco di Roma, Gualtieri, va all’attacco: «Eventi nel Golfo grazie ai petrodollari». La saudita Riad favorita per la vittoria ma il primo cittadino non molla: «Ho l’ottimismo della volontà». Martedì è atteso il verdetto a Parigi: maratona oratoria a Santi Apostoli per tifare la Città Eterna.