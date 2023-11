07 novembre 2023 a

Fiorello Santo subito. Durante la diretta di Viva Rai 2 è stata siglata la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti con una telefonata voluta dal conduttore. «Buongiorno mister, come sta?». «Sto bene, ora che ti sento anche un po' meglio», la risposta di Spalletti al saluto dell’ex capitano della Roma. Dov'è l'appuntamento? «Sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare gli amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù, una cosa insieme, per donarla anche un po' agli altri».