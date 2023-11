01 novembre 2023 a

a

a

Giuliano Amato non molla l’incarico sull’intelligenza artificiale: “Mica devo costruire un cervello elettronico”. Il neo presidente della Commissione Algoritmi ribatte a chi lo aveva attaccato per la nomina ricevuta e assicura che Giorgia Meloni non si sia arrabbiata per la scelta del suo nome.