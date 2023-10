29 ottobre 2023 a

Zerocalcare non parteciperà a Lucca Comics in segno di protesta contro il patrocinio dell’ambasciata israeliana alla kermesse: “Per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un corto circuito che non riesco a gestire”. La replica al fumettista arriva da Matteo Salvini: “Io la penso esattamente al contrario, e farò il possibile per essere in Toscana”.