15 settembre 2023 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin ha offerto in dono a Kim Jong-un il guanto di una tuta spaziale e un fucile russo di alta precisione. Il leader nordcoreano ha ricambiato regalando, a sua volta, un fucile al capo del Cremlino. Putin ha quindi accettato l’invito di Kim Jong Un di volare a Pyongyang per continuare i contatti tra i due Paesi a vari livelli. «Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita in Corea del Nord a ottobre, per preparare il nuovo incontro», ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.