07 agosto 2023 a

a

a

Oggi in Consiglio dei ministri è atteso il via libera ai decreti su criminalità organizzata, licenze taxi e caro voli. Il governo punta a risolvere la carenza di auto bianche nelle città, stop anche all’algoritmo che fa lievitare i costi dei biglietti aerei. Sul tavolo anche misure per affrontare l’emergenza incendi.