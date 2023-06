30 giugno 2023 a

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia un nuovo giro di vite a scuola contro il bullismo che prevede profonde modifiche sul voto in condotta e sulle conseguenze che avrà sugli studenti. Compresa la possibilità che, per le infrazioni scolastiche più gravi, i giovani possano anche essere impegnati in lavori socialmente utili: "La scuola deve essere un luogo giusto, dove si coltiva la cultura del rispetto, si riconosce l’impegno, si dà valore ai risultati raggiunti".