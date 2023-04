07 aprile 2023 a

Il Consiglio dei ministri vara il decreto per contrastare la siccità. A Palazzo Chigi viene istituita una cabina di regia che si riunirà entro un mese e avrà funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per affrontare la crisi idrica. A presiederla sarà il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, su delega del premier Giorgia Meloni. Tra le novità c’è l’inasprimento delle sanzioni per chi ruba acqua pubblica, o come si dice tecnicamente, la «estrae illecitamente». Le multe, prima erano fissate da 4mila a 40mila euro, adesso andranno da 8mila a 50mila.