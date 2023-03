09 marzo 2023 a

Stefano Bonaccini dice no ad Elly Schlein. Il candidato sconfitto alle primarie non vuole il ruolo di vice segretario del Pd che gli ha offerto la nuova leader, ma spinge per fare il presidente del partito. Dietro a tale rifiuto c’è la voglia di godere di una certa agibilità politica, senza dover essere sotto scacco della linea di Schlein.