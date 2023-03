08 marzo 2023 a

Alla vigilia dell’8 marzo, la premier presenzia alla cerimonia per il nuovo allestimento della Sala delle Donne a Montecitorio. Ora c’è anche una sua foto in primo piano tra quelle delle «prime donne» che hanno ricoperto le massime cariche dello Stato. In questa galleria della Camera dedicata alle donne resta solo uno specchio, accanto la scritta «Nessuna donna finora ha ricoperto la carica di presidente della Repubblica. Potresti essere tu la prima». Ma Meloni appare sicura mentre si rivolge al presidente della Camera Lorenzo Fontana che l’affianca durante l’evento: «Oggi sostituiamo uno specchio con una foto. Ce n’è un altro che possiamo e dobbiamo rimuovere e penso che quel giorno non sia così lontano come pensiamo».