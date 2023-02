10 febbraio 2023 a

Gianluca Grignani come Blanco? C'è stato questo rischio nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Il cantante ha dovuto fermare l'esecuzione per un mancato ritorno audio, ironizzando sul problema tecnic: "A cinquant'anni so come si fa, a venti non lo avrei saputo. Mi sono fatto abbassare troppo la voce dall'ottimo fonico di palco e non la sento più in cuffia". Poi se n'è andato, dimenticando i fiori e lasciando Amadeus da solo.