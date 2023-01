31 gennaio 2023 a

Dalle motivazioni della sentenza che ha colpito la Juventus emergono fatti nuovi riguardanti solo i bianconeri, in grado di svelare la presenza di un sistema fraudolento, certificato da intercettazioni e documenti. Sono queste in sintesi le ragioni della Corte d'Appello Figc contenute nelle 36 pagine di motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze che ha stabilito la penalizzazione di 15 punti in campionato del club bianconero.