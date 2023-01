17 gennaio 2023 a

Il Partito democratico è ancora aggrappato a Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani. Dopo Stefano Bonaccini anche Elly Schlein, l'altra candidata per le primarie dem, chiede il ritorno dei grandi "vecchi" della sinistra all'interno del Pd in caso di vittoria nella sfida per la successione di Enrico Letta.