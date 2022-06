28 giugno 2022 a

a

a

"Dal 2018 noi non abbiamo mai incrementato le tariffe. Attualmente abbiamo una previsione di incremento delle tariffe di 1,50%, che rispetto ai numeri che stiamo vedendo sono assolutamente risibili". La nuova stangata sui prezzi per gli italiani, dopo i rincari dei carburanti, è annunciata dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. Sarà un salasso per i viaggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.