Dopo 30 anni di attività, il celebre marchio del fast food McDonald's ha annunciato che venderà tutte le sue attività in Russia. Già a marzo, aveva chiuso tutti i suoi ristoranti in Russia, compresa l’iconica sede di Piazza Pushkin. «La crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina e l’ambiente imprevedibile che ne è derivato hanno portato McDonald’s a concludere che non è più possibile continuare a gestire l’attività in Russia», la dichiarazone ufficiale dei vertici.

