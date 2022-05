06 maggio 2022 a

Il green pass non è più necessario in Italia, ma intanto l'Europa ha deciso di prolungare la validità della certificazione verde anti-Covid fino al 2023. Se mai in autunno dovesse presentarsi una recrudescenza del virus sarebbe quindi praticamente immediato la reintroduzione dei controlli per chi si è vaccinato o tamponato.

