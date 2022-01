14 gennaio 2022 a

Ennesimo vertice a casa di Silvio Berlusconi per discutere della strategia per l'elezione del Quirinale. L'ex presidente del Consiglio sogna il Colle ed è convinto di avere i numeri: oggi giornata clou per il faccia a faccia con gli alleati a Roma.

