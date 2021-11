15 novembre 2021 a

Piatto ricco per lo staff del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un nome - e uno stipendio... - su tutti quello di Albino Ruberti, nuovo capo di gabinetto «ceduto» dal governatore Nicola Zingaretti al dem.Si metterà in tasca oltre 200mila euro l’anno, il massimo consentito dalle norme, 14mila in più di quanto prendeva per lo stesso ruolo alla Regione Lazio...

