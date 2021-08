06 agosto 2021 a

Il Governo di Mario Draghi ha deciso: il green pass sarà obbligatorio per i docenti e tutti i membri del personale scolastico. Ma non finisce qui. Per le lezioni all'università sarà necessaria la certificazione verde, con gli studenti che dovranno esibirla all'ingresso degli atenei.

