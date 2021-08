02 agosto 2021 a

Gli hacker prendono di mira la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Il sito per le prenotazioni del vaccino contro il Covid è andato in tilt a causa di un malware ed al momento non è possibile fissare un appuntamento per una nuova iniezione.

