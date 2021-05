28 maggio 2021 a

Tradimento Inzaghi nel valzer delle panchine del calcio. Il tecnico prima si accorda per il rinnovo poi decide di andare all'Inter e firma un biennale da 5 milioni con i nerazzurri. Lotito furioso per clamoroso voltafaccia dopo 5 anni: "Mi ha deluso". E in pole c'è Mihajlovic

